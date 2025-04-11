غضب جماهيري يجبر محافظ الوادي الجديد على التراجع عن قرار سحب أراضي الإسكان -صور وفيديو

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

في مشهد حاشد وغير مسبوق، احتشد الآلاف من أهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في باحة المجمع الإسلامي الكبير عقب صلاة الجمعة، للقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ومناقشة قراره الأخير بسحب أراضي جمعيات الإسكان، والذي أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.

وكان قرار المحافظ رقم 124 لسنة 2025، الصادر قبل ثلاثة أيام، بفسخ التعاقد مع جمعيات بناء المساكن على مستوى المحافظة لعدم توصيل المرافق واستغلال الأراضي في الغرض المخصص لها، وسحب تلك المساحات لصالح الوحدات المحلية، قد أشعل فتيل الغضب بين الأهالي.

وعبر المواطنون عن رفضهم القاطع للقرار عبر إطلاق هاشتاجات ومقاطع فيديو مناهضة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تدخل أعضاء مجلس النواب ورؤساء الجمعيات المعنية، وعقدوا اجتماعات في نقابة الأطباء بالخارجة للتأكيد على رفضهم للقرار.

وتزايد حدة الغضب الشعبي على السوشيال ميديا وتفاعل المواطنين بشكل كبير، دفع المحافظ إلى توجيه دعوة عاجلة للقاء الجماهير الغاضبة عقب صلاة الجمعة.

ولبى الآلاف الدعوة، حيث امتلأ المجمع الإسلامي عن آخره، واضطر العديد من المواطنين لحضور خطبة الجمعة القصيرة التي لم تتجاوز عشر دقائق وقوفًا، ليقدر عدد الحضور بنحو خمسة آلاف مواطن، أي ما يفوق الطاقة الاستيعابية للمسجد بمرتين ونصف.

وخلال اللقاء الذي سادته حالة من التوتر والغضب، عبر المواطنون بهتافات قوية عن رفضهم التام للقرار، مطالبين بإلغائه الفوري ووقف العمل به.

وأمام هذا الضغط الشعبي الهائل، أعلن اللواء الزملوط استجابته الفورية لمطالب المواطنين، مؤكدًا إلغاء قرار سحب أراضي جمعيات بناء المساكن.

وسط هتافات الفرحة والتصفيق، أعلن المحافظ قائلاً: "اعتبروا القرار كأن لم يكن، الأرض موجودة كما هي، فقط عليكم العمل على توصيل المرافق، وأنا لن أعمل أبداً ضد مصلحة الناس، لا شيء ثابت، القرار انتهى، فقط عليكم العمل على توصيل المرافق."

وأوضح الزملوط، أن المحافظة تضم نحو 41 جمعية لبناء المساكن، مشيرًا إلى المبادرات التي قدمتها المحافظة لتوصيل المرافق، حيث تحملت نسبة كبيرة من التكاليف، وأكد أن "الأراضي كما هي، والمرافق ستُستكمل بناءً على ذلك."

وفي خطوة تهدف إلى تدارك الأزمة بشكل كامل، أعلنت المحافظة في بيان رسمي عن عقد اجتماع، غدًا السبت، مع رؤساء جمعيات بناء المساكن لمناقشة الموضوع والتوصل إلى اتفاق نهائي، وتقديم البيانات اللازمة للمنتفعين.

وكان أهالي المحافظة قد وجهوا رسائل شديدة اللهجة للمحافظ، عبروا فيها عن استيائهم من القرار، واصفين إياه بـ "الجائر" والذي "يُنذر بخطر داهم على استقرار الآلاف من أبناء هذه المحافظة".

وطالب الأهالي بـ "إعادة النظر في هذا القرار الجائر"، ومحاسبة المتسببين في تأخير توصيل المرافق، ومنح مهلة محددة للتوصيل تحت إشراف المحافظة.