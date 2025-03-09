محافظ بورسعيد يتفقد مطبخ "المصرية" لإفطار الصائمين بالكنيسة الإنجيلية (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مطبخ مبادرة "المصرية" لإفطار الصائمين داخل الكنيسة الإنجيلية، لمتابعة جهود المجتمع المدني في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال التطوعية تعكس روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي وتخفف الأعباء عن المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار دعم المحافظة للمبادرات المجتمعية، مشيدًا بدور المؤسسات الدينية في تعزيز قيم التراحم والتضامن خلال الشهر الكريم.

رافق المحافظ خلال الجولة نجلاء إدوار، مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، ووليد الدعدع، رئيس حي العرب، إلى جانب عدد من أعضاء وقيادات المجلس وشباب المتطوعين.