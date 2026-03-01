إعلان

آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

09:19 م 01/03/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون يوم الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر 2026.

جاء ذلك بعدما أعادت الوزارة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 بشكل استثنائي، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير تسجيل الاستمارة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن الرابط المخصص لإتمام عملية التسجيل هو: moe-register.emis.gov.eg.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع طلاب الثانوية العامة الذين لم يسجلوا استماراتهم بعد على ضرورة الإسراع بإتمام التسجيل قبل حلول يوم الثلاثاء، معتبرةً هذا الموعد النهائي آخر فرصة متاحة للطلاب لاستكمال إجراءات التسجيل الإلكترونية وضمان حقهم في أداء الامتحانات.
اقرأ أيضاً:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة
دراما و تليفزيون

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة
الرئيس السيسي: الاعتداء على دول الخليج "من الحسابات الخاطئة"
أخبار مصر

الرئيس السيسي: الاعتداء على دول الخليج "من الحسابات الخاطئة"
الأرصاد: أمطار ورياح تزيد الإحساس ببرودة الطقس.. وتحذير من أجواء شديدة
أخبار مصر

الأرصاد: أمطار ورياح تزيد الإحساس ببرودة الطقس.. وتحذير من أجواء شديدة
كيف استدرجت واشنطن وتل أبيب "خامنئي" بعيدا عن المخابئ؟
مصراوى TV

كيف استدرجت واشنطن وتل أبيب "خامنئي" بعيدا عن المخابئ؟
تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026