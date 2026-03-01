أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون يوم الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر 2026.

جاء ذلك بعدما أعادت الوزارة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 بشكل استثنائي، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير تسجيل الاستمارة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن الرابط المخصص لإتمام عملية التسجيل هو: moe-register.emis.gov.eg.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع طلاب الثانوية العامة الذين لم يسجلوا استماراتهم بعد على ضرورة الإسراع بإتمام التسجيل قبل حلول يوم الثلاثاء، معتبرةً هذا الموعد النهائي آخر فرصة متاحة للطلاب لاستكمال إجراءات التسجيل الإلكترونية وضمان حقهم في أداء الامتحانات.

اقرأ أيضاً:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي