تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في طوخ إلى 12 مايو (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته إثر تعديه عليها بالضرب، بسبب خلافات زوجية، إلى جلسة 12 مايو المقبل، للاستعداد والمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد علي إبراهيم، وأحمد عمر حسين، وأمانة السر محمد فرحات.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بقيام زوج بقتل زوجته داخل نطاق المركز. وكشفت التحريات أن المتهم "حمادة.م.ح"، يعمل سائقًا، قد عذب زوجته "حنان.هـ.س"، وأقدم على حرقها في أماكن متفرقة من جسدها قبل أن يدفعها لترتطم بالحائط، مما أدى إلى وفاتها، ثم فر هاربًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتاد تعاطي المواد المخدرة وكثرة الشجار مع زوجته. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه وإحالته للمحاكمة.