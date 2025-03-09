بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الغنايم

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الغنايم لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة التي تقدم خدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المحلية وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ في جولته أحمد ثابت، رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخميس محمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلي عبد الظاهر، مدير إدارة الشئون الاجتماعية بمدينة الغنايم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام إدارة الشئون الاجتماعية، حيث تابع العمل بقسم تأهيل الخدمات المتكاملة وقسم الأرشيف وقسم الحاسب الآلي. استمع المحافظ إلى شرح من مدير الإدارة حول الأعمال والخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين والأشخاص ذوي الهمم، بما في ذلك المساعدة في استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

خلال جولته، التقى المحافظ بالمواطنين متلقي الخدمة للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمات بالإدارة، واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم ووجه بحلها فورًا. أكد المحافظ على العمل لتلبية طلبات المواطنين في أسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وشدد أبو النصر على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا للإمكانات المتاحة. وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المراكز والقرى.