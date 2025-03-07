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"ضربها بخرطوم أنبوبة".. ولي أمر يتهم مدير مدرسة بإصابة ابنته بالبحيرة ـ صور

03:40 م الجمعة 07 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    ولي أمر يتهم مدير مدرسة بإصابة ابنته بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    ولي أمر يتهم مدير مدرسة بإصابة ابنته بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    ولي أمر يتهم مدير مدرسة بإصابة ابنته بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

حرر ولي أمر تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، محضرًا ضد مدير مدرسة، اتهمه بالاعتداء بالضرب على ابنته بـ "خرطوم أنبوبة" بداعي عدم حضورها الطابور، محدثًا بها إصابات متفرقة.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أبوحمص بلاغا من ولي أمر تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، يتهم مدير المدرسة بالتعدي عليها بـ "خرطوم أنبوبة".

وذكر والد الطفلة في البلاغ الذي تقدم به إلى مركز شرطة أبو حمص أن ابنته ذهبت إلى المدرسة ودخلت الفصل قبل الطابور للاحتماء من الأمطار، فعنفها مدير المدرسة وضربها بخرطوم أنبوبة غاز على يديها وكتفها وأجبرها على حضور الطابور.

وقالت الطفلة "ريماس" 10 أعوام، إنها عادت إلى المنزل وشاهدها والدها وهي تبكي وبها عدة اصابات، فروت له ما حدث معها وكانت آثار الضرب على جسدها، فاصطحبها لتحرير محضر بالشرطة وأرفق به تقرير طبي لإثبات حالتها، والذي أكد وجود كدمات بباطن اليد اليمنى واليسرى والكتف الأيسر وسحجة بالإبهام الأيسر.

وأشار والد الطفلة إلى أن ابنته أصيبت بصدمة نفسية، و لم تذهب للمدرسة من وقتها، رغم تفوقها الدراسي، وأصبح لديها هاجس خوفًا من الضرب مرة أخرى، موضحًا أنها تخضع حاليًا لجلسات علاج نفسي بسبب ما حدث لها.

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البحيرة مدير مدرسة ولي أمر يتهم مدير مدرسة
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