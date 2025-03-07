تحرير 200 محضر مخالفات مخابز وأسواق بنطاق في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، تواصل جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأضاف أنه يجري ضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيرًا إلى تحرير 208 محضر تمويني متنوع خلال يومين لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أنه تحرر 111 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و97 محضرا أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات على مدار اليوم لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.