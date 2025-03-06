الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول قادمة.. نصائح هامة للمواطنين في الإسكندرية والوجه البحري

محافظات - مصراوي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لليوم الثاني على التوالي، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ)، ومن المتوقع أن تتقدم هذه السحب إلى المناطق الداخلية مع مرور الوقت، مما يزيد من فرص هطول الأمطار في مناطق أوسع.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص تشكل السيول اليوم على مناطق من جنوب سيناء، ودعت المواطنين في هذه المناطق إلى توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب المخاطر المحتملة.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وتدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، تزداد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأرواح والممتلكات، نقدم للمواطنين في هذه المناطق مجموعة من النصائح الهامة التي يجب اتباعها للتعامل الآمن مع هذه الظروف الجوية.

تأمين المنازل:

تأكدوا من سلامة أسطح المنازل ونظافة مصارف المياه.

قوموا بتأمين النوافذ والأبواب بإحكام.

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية أثناء هطول الأمطار.

تأمين الممتلكات وتجنب ترك أي أشياء قابلة للتطاير في الشرفات أو الأسطح.

جهزوا حقيبة طوارئ تحتوي على مصباح يدوي، بطاريات، إسعافات أولية.

اشحنوا هواتفكم المحمولة واحتفظوا بأرقام الطوارئ.

تجنب الأماكن الخطرة:

تجنبوا التواجد في الأودية ومجاري السيول والأماكن المنخفضة.

ابتعدوا عن الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

أثناء هطول الأمطار:

ابقوا في منازلكم قدر الإمكان، وتجنبوا الخروج إلا للضرورة القصوى.

إذا اضطررتم للقيادة، فكونوا حذرين للغاية.

خفضوا السرعة، وشغلوا المصابيح الأمامية، وحافظوا على مسافة أمان كبيرة بين السيارات.

تجنبوا القيادة في المناطق التي تتراكم فيها المياه.

تجنب الكهرباء:

ابتعدوا عن الأسلاك الكهربائية المتساقطة أو المغمورة بالمياه.

لا تستخدموا الأجهزة الكهربائية إذا كانت أيديكم مبللة.

بعد انتهاء الأمطار:

كونوا حذرين من مخاطر الانزلاقات الأرضية والانهيارات الطينية.

تجنبوا الاقتراب من المباني المتضررة أو الأسلاك الكهربائية المتساقطة.

قوموا بالإبلاغ عن أي أضرار لحقت بمنازلكم أو ممتلكاتكم إلى السلطات المحلية.