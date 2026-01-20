وكالات

فشل الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي توم براك، مع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، رغم استمراره نحو خمس ساعات متواصلة.

ونقلت شبكة "رووداو الكردستانية" عن مسؤولة رفيعة في شمال شرق سوريا "روج آفا" قولها إن اللقاء لم يكن مثمرًا، متهمة الحكومة السورية بمحاولة تقويض الحكم الذاتي الكردي ومعارضة حقوق الأكراد.

وقالت فوزة اليوسف، العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي، إن دمشق تسعى إلى دفع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى تسليم جميع السلطات وإعادة المنطقة إلى وضعها قبل عام 2011.

وأضافت اليوسف أن الحكومة المؤقتة تطالب بتفكيك مؤسسات الإدارة الذاتية، وترفض الاعتراف بحقوق الأكراد، مشيرةً إلى أن غالبية الجماعات المسلحة التي تهاجم قوات سوريا الديمقراطية في روج آفا تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأكدت في الوقت نفسه أن “الاستسلام ليس خيارًا”.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر سورية مطلعة بأن اللقاء الذي عقد الاثنين في دمشق بين الحكومة السورية والمبعوث الأمريكي ووفد قسد انتهى بالفشل، بعد تراجع قائد قسد عن اتفاق وقف النار الي وقعه الشرع أمس الأحد.

وبحسب المصادر، حضر الاجتماع الشرع، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومدير المخابرات السورية حسين السلامة، إلى جانب الوفد الأمريكي برئاسة براك ووفد قسد برئاسة مظلوم عبدي.

وأوضحت المصادر أن عبدي تراجع عن الاتفاق ورفض تولي منصب نائب وزير الدفاع أو ترشيح اسم لمنصب محافظ الحسكة، في خطوة تهدف إلى إبعاد قسد عن حزب العمال الكردستاني، مشيرةً إلى أنه لم يكن صاحب القرار النهائي بسبب ضغوط من قيادات الحزب للتراجع عن الاتفاق.

وأكدت المصادر أن الشرع رفض طلب عبدي الإبقاء على محافظة الحسكة تحت إدارة قسد لاستكمال الاتفاق، كما رفض منحه مهلة خمسة أيام للتشاور مع قيادة القوات.

وأكدت المصادر أن الشرع قرر إبلاغ الأطراف الدولية بانسحاب مظلوم عبدي من الاتفاق، وأن الدولة السورية ستتجه إلى حسم ملف الحسكة بالقوة في حال فشل التفاهم.