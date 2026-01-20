السياحة تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات -(تفاصيل)

نشرت وزارة السياحة والآثار، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إعلانًا داخليًا يخص العاملين بالوزارة، يعلن فيه المكتب الفني بقطاع المتاحف عن حاجته لعدد من الزملاء بالوزارة للعمل بنظام النقل أو الندب وفقًا لعدة تخصصات.

وجاء في الإعلان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، أن التخصصات المطلوبة تشمل: ( أمناء متاحف - مفتشو آثار (في جميع التخصصات: الآثار المصرية، الآثار اليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية) - أخصائيو ترميم – إداريون - أخصائيو علاقات عامة).

وأوضحت "الوزارة"، أن التقديم متاح للراغبين من العاملين بالوزارة، من خلال إرسال طلب مرفق به السيرة الذاتية (CV) عبر إحدى وسائل التواصل التالية، على أن يستمر استقبال الطلبات لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.

وتضمنت وسائل التواصل، وفقًا لبيان "السياحة" ما يأتي: ( البريد الإلكتروني: museumsector@mota.gov.e - البريد الإلكتروني: technicaloffice.ms@gmail.com - رقم واتساب: 01119896950).

وأكدت وزارة السياحة، أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكوادر العاملة بقطاع المتاحف وتوفير فرص تطوير وظيفي للعاملين داخل الوزارة.

