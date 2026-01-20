إعلان

السياحة تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات -(تفاصيل)

كتب : أحمد العش

01:00 ص 20/01/2026

وزارة السياحة والآثار

نشرت وزارة السياحة والآثار، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إعلانًا داخليًا يخص العاملين بالوزارة، يعلن فيه المكتب الفني بقطاع المتاحف عن حاجته لعدد من الزملاء بالوزارة للعمل بنظام النقل أو الندب وفقًا لعدة تخصصات.

وجاء في الإعلان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، أن التخصصات المطلوبة تشمل: ( أمناء متاحف - مفتشو آثار (في جميع التخصصات: الآثار المصرية، الآثار اليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية) - أخصائيو ترميم – إداريون - أخصائيو علاقات عامة).

وأوضحت "الوزارة"، أن التقديم متاح للراغبين من العاملين بالوزارة، من خلال إرسال طلب مرفق به السيرة الذاتية (CV) عبر إحدى وسائل التواصل التالية، على أن يستمر استقبال الطلبات لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.

وتضمنت وسائل التواصل، وفقًا لبيان "السياحة" ما يأتي: ( البريد الإلكتروني: museumsector@mota.gov.e - البريد الإلكتروني: technicaloffice.ms@gmail.com - رقم واتساب: 01119896950).

وأكدت وزارة السياحة، أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكوادر العاملة بقطاع المتاحف وتوفير فرص تطوير وظيفي للعاملين داخل الوزارة.

617074001_1293080569520153_394240525735058224_n

وزارة السياحة والآثار قطاع المتاحف الآثار المصرية الآثار الإسلامية

