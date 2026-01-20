الرئيس الأوكراني يعلن عن منظومة دفاع جوي جديدة



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة في بلاده بصدد إدخال عنصر جديد لمنظومة الدفاع الجوي لتحديث نظامها المكون من مجموعات صغيرة تنشر طائرات مسيرة اعتراضية، في الوقت الذي تتأهب لهجمات روسية جماعية جديدة.

ولا تزال أوكرانيا تعاني أثر موجة ضربات روسية هذا الشهر أدت إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن آلاف المجمعات السكنية، لا سيما في العاصمة كييف.

ودعا زيلينسكي مرارا إلى تعزيز الدفاعات الجوية، بما في ذلك زيادة المساعدة من حلفاء أوكرانيا الغربيين.

وقال زيلينسكي: "سيكون هناك نهج جديد لاستخدام الدفاعات الجوية من قبل القوات الجوية، فيما يتعلق بمجموعات إطلاق متنقلة وطائرات مسيرة اعتراضية وغيرها من أصول الدفاع الجوي قصيرة المدى سيتم تحديث المنظومة".

وطورت أوكرانيا سريعا نظام تصنيع الطائرات المسيرة منذ بداية الغزو الروسي في فبراير2022، وأكدت على الطائرات المسيرة الاعتراضية كوسيلة فعالة واقتصادية لصد الضربات الروسية.

وفي تصريحاته، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى التحلي باليقظة الشديدة قبل هجمات روسية جديدة متوقعة.

وقال: "لقد استعدت روسيا لضربة، ضربة واسعة النطاق، وهي تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها"، وحث كل منطقة في البلاد على "الاستعداد للرد بأسرع ما يمكن ومساعدة الناس".

وحذر زيلينسكي ووزير الخارجية أندريه سيبيها من أن المخابرات الأوكرانية لاحظت عمليات استطلاع روسية لأهداف محددة، لا سيما محطات فرعية تزود محطات الطاقة النووية، وفقا للغد.