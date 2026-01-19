إعلان

حريق يلتهم شقة سكنية في بهتيم بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:41 م 19/01/2026

حريق يلتهم شقة سكنية في بهتيم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه فور اندلاعه.

تلقت أجهزة مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب الحريق، لتدفع الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ وتنجح في محاصرة النيران.

تمكنت القوات من إخماد الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى الشقق أو العقارات المجاورة دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

وقررت الجهات المعنية انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق شقة سكنية منطقة بهتيم شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية مديرية أمن القليوبية

