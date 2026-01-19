الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، عدة توجيهات خلال جولة ميدانية موسعة بمنطقة الكيلو 21 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بحي العجمي، لوضع حلول عاجلة لعدة مشكلات أبرزها أزمة المرور.

ووجه المحافظ بإعادة تنظيم الحركة المرورية وتوسعة نهر الطريق، مع تركيب حواجز خرسانية "نيوجيرسي" بطريق الإسكندرية الساحلي، بما يسهم في الفصل الآمن بين الاتجاهات وتحقيق السيولة المرورية.

وكلف إدارة المرور بسرعة إزالة البلدورات المخالفة، وإنشاء دوران مروري منظم أمام موقف الكيلو 21، بما يحقق سيولة مرورية مستدامة ويُسهم في تقليل زمن الرحلة للمواطنين.

وأشار إلى إعداد دراسات مرورية متخصصة لعرض البدائل المقترحة لنقل الحركة المرورية القادمة من اتجاه الساحل الشمالي إلى الذراع البحري وداخل العجمي، بما يحقق السيولة المرورية، إلى جانب تنظيم حركة وانتظار سيارات الأجرة والنقل الثقيل.

ووجه بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم حي العجمي، وإدارة المرور، والمرافق، والطرق، تتولى متابعة التنفيذ وتطبيق الحلول المقترحة على أرض الواقع وفق رؤية متكاملة وجداول زمنية محددة.

وتضمنت توجيهات المحافظ مراجعة سلامة المعروضات بمحال الجزارة بمنطقة الكيلو 21 والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو السلامة العامة.

وشدد خالد، على حي العجمي بإزالة كافة الإشغالات المخالفة، ومراجعة تراخيص المحال والمنشآت الواقعة على طريق الإسكندرية – مطروح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعيد الانضباط ويُحافظ على المظهر الحضاري للطريق.