ضربة للسوق السوداء.. ضبط 2 طن أسمدة محظورة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نجحت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، في توجيه ضربة قوية للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية وإحباط محاولة لتداول أسمدة زراعية مدعمة محظور بيعها خارج الجمعيات الرسمية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام المديرية، إن إدارة تموين الداخلة شنت حملة تفتيشية مفاجئة ومكبرة استهدفت المرور الميداني على الأسواق والمخابز وتجار التموين بدائرة المركز لإحكام السيطرة.

وأسفرت الجهود الرقابية عن ضبط كمية تقدر بـ 2 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة، والتي يُحظر تداولها في الأسواق الحرة، حيث كانت معدة للبيع بهدف التربح غير المشروع من فارق السعر المدعم.

أكدت "مصطفى" أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المزارعين.

وأهابت المديرية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تهريب عبر القنوات الرسمية التي تشمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو غرفة عمليات المديرية 0922928959، أو عبر الرسائل النصية للصفحة الرسمية.