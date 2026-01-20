نزوح أكثر من 300 ألف شخص جراء الفيضانات في موزمبيق

(أ ب)

أعلنت السلطات في موزمبيق اليوم الاثنين عن نزوح أكثر من 300 ألف شخص جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليما واحدا في البلاد.

وكانت السلطات قد كشفت في وقت سابق عن غمر مياه الفيضانات لنحو 40% من مساحة إقليم "غزة"، وذلك عقب أسابيع من الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من جنوب القارة الأفريقية.

وألغى رئيس موزمبيق دانيال تشابو، رحلته التي كانت مقررة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، بعدما أودت الفيضانات التي اجتاحت البلاد بحياة العشرات، وتسببت في حدوث أضرار أو تدمير عشرات الآلاف من المنازل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن هناك نحو نصف مليون موزمبيقي تأثروا بالفيضانات التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي بدأت الشهر الماضي.

وذكر المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها، أنه قد تم تسجيل 105 وفيات مرتبطة بسوء الطقس.

وشهدت مساحات شاسعة من موزمبيق ودولة جنوب أفريقيا المجاورة، التي أعلنت عن "حالة كارثة وطنية" بسبب الفيضانات في مطلع الأسبوع الجاري، هطول أمطار قياسية خلال الفترة من 11 وحتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب ما أوردته بيانات أولية صادرة عن مركز مخاطر المناخ بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.