إعلان

نزوح أكثر من 300 ألف شخص جراء الفيضانات في موزمبيق

كتب : مصراوي

12:34 ص 20/01/2026

الفيضانات في موزمبيق - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أعلنت السلطات في موزمبيق اليوم الاثنين عن نزوح أكثر من 300 ألف شخص جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليما واحدا في البلاد.

وكانت السلطات قد كشفت في وقت سابق عن غمر مياه الفيضانات لنحو 40% من مساحة إقليم "غزة"، وذلك عقب أسابيع من الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من جنوب القارة الأفريقية.

وألغى رئيس موزمبيق دانيال تشابو، رحلته التي كانت مقررة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، بعدما أودت الفيضانات التي اجتاحت البلاد بحياة العشرات، وتسببت في حدوث أضرار أو تدمير عشرات الآلاف من المنازل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن هناك نحو نصف مليون موزمبيقي تأثروا بالفيضانات التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي بدأت الشهر الماضي.

وذكر المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها، أنه قد تم تسجيل 105 وفيات مرتبطة بسوء الطقس.

وشهدت مساحات شاسعة من موزمبيق ودولة جنوب أفريقيا المجاورة، التي أعلنت عن "حالة كارثة وطنية" بسبب الفيضانات في مطلع الأسبوع الجاري، هطول أمطار قياسية خلال الفترة من 11 وحتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب ما أوردته بيانات أولية صادرة عن مركز مخاطر المناخ بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موزمبيق الفيضانات الفيضانات في موزمبيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ET بالعربي" يعلن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد بصورة تثير الجدل
زووم

"ET بالعربي" يعلن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد بصورة تثير الجدل
التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
مدارس

التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

8 صور رومانسية لحسام عبد المجيد وزوجته بعد عودته من المغرب
مصراوي ستوري

8 صور رومانسية لحسام عبد المجيد وزوجته بعد عودته من المغرب
تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة