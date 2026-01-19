إعلان

السداد أو الإزالة.. إنذار أخير لواضعي اليد بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

11:46 م 19/01/2026

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، بيانًا عاجلاً تدعو فيه المزارعين واضعي اليد بالزراعة الفعلية على أراضي الدولة المستردة، والبالغة مساحتها 6037 فدانًا، إلى سرعة توفيق أوضاعهم تفاديًا للإجراءات القانونية.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس ياسر كمال، رئيس المركز، ضرورة توجه المزارعين المعنيين بهذه الأراضي -التي جرى استردادها سابقًا من إحدى الشركات الاستثمارية بحكم قضائي نهائي- إلى مقر "صندوق استصلاح الأراضي" التابع للوحدة المحلية لسداد المستحقات المالية المقررة عليهم، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات التقنين وتمليكهم للمساحات المنزرعة فعليًا.

وحدد رئيس المركز مهلة زمنية قاطعة للسداد تبدأ من غد الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، وتستمر لمدة 10 أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق 29 من الشهر نفسه.

وحذر "كمال" من أن التخلف عن السداد خلال المهلة المعلنة سيترتب عليه اعتبار المتقاعسين مخالفين، وسيجري إدراج أسمائهم ومساحاتهم ضمن أهداف "موجة الإزالات رقم 28" لتنفيذ القانون واسترداد حق الدولة بشكل فوري.

