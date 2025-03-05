"ازرع خير".. أطفال يزرعون 300 شجرة لدعم مرضى السرطان بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شارك عدد من الأطفال في زراعة 300 شجرة داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، ضمن مبادرة "أطفال ازرع خير"، وذلك بمشاركة الأطفال محاربي السرطان، الذين عكست وجوههم السعادة أثناء مساهمتهم في هذه الفعالية البيئية الهادفة.

ويعد مستشفى شفاء الأورمان أحد أبرز الصروح الطبية الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على البيئة، حيث تبنى العديد من الإجراءات البيئية المستدامة في مختلف أقسامه، ما أسفر عن فوزه بعدة جوائز محلية ودولية.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن المبادرة تهدف إلى زراعة أشجار مثمرة وطويلة العمر، ذات استهلاك منخفض للمياه، وذلك لتعزيز المساحات الخضراء داخل المستشفى، بما يسهم في توفير بيئة أكثر نقاء للمرضى الذين يتلقون العلاج المجاني.

في السياق ذاته، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للأطفال المشاركين في المبادرة، مشيدا بمشاركة الأطفال المرضى في عملية الزراعة، وأكد أن هذه الخطوة تسهم بشكل فعال في تقليل ملوثات الهواء وتحسين جودته، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه الأشجار في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن المستشفى يبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على البيئة، سعيا لتوفير مناخ صحي يساعد المرضى على تحسين حالتهم الصحية.