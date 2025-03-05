كسر مفاجئ وراء قطع المياه عن 8 مناطق بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت محطة 14 صاعد للخزان العلوي بالمنطقة الصناعية التابعة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لكسر مفاجئ، مما أدى إلى قطع مياه الشرب عن 7 أحياء بالمدينة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن المحطة 14 صاعد للخزان العلوي بالمنطقة الصناعية تعرضت لكسر مفاجئ في الماسورة الرئيسية التي تضخ المياه لعدة أحياء، مما أدى إلى أنه جرى قطع المياه عن 8 أحياء بالمدينة، وهم " السلام، الأوقاف، حي الـ 102 وحدة، حي الـ 60 وحدة، وأرض الجمعية، حي الجبيل، حي الزهراء، والمنطقة الصناعية.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة للدفع بفريق من الفنيين لإصلاح الكسر، إضافة إلى الدفع بالمعدات الثقيلة اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر.

وأوضح أن فريق الفنيين يعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت، وسيجري إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاح، داعيًا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لحين عودة الخدمة بالكامل.