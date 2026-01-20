وزير الأوقاف يوجه رسالة لـ2 مليار مسلم.. ما هي؟

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة إلى المسلمين بصفة خاصة، والعالم كله بصفة عامة.

وقال وزير الأوقاف، خلال ختام فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الثلاثاء: "رسالتي إلى 2 مليار مسلم، وجميع الناس على وجه الأرض، هي: عظِّموا من شأن نفع الناس، وأن نشجع نظرية نفع الناس".

وأطلق وزير الأوقاف "وثيقة القاهرة للمهن" على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر.

حضر فعاليات الجلسة الختامية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

بدأت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ محمد القلاجي، أحد نجوم برنامج "دولة التلاوة".