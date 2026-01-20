إعلان

وزير الأوقاف يوجه رسالة لـ2 مليار مسلم.. ما هي؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:07 م 20/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة إلى المسلمين بصفة خاصة، والعالم كله بصفة عامة.

وقال وزير الأوقاف، خلال ختام فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الثلاثاء: "رسالتي إلى 2 مليار مسلم، وجميع الناس على وجه الأرض، هي: عظِّموا من شأن نفع الناس، وأن نشجع نظرية نفع الناس".

وأطلق وزير الأوقاف "وثيقة القاهرة للمهن" على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر.

حضر فعاليات الجلسة الختامية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

بدأت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ محمد القلاجي، أحد نجوم برنامج "دولة التلاوة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سالة إلى المسلمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح
أخبار مصر

لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج