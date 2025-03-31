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قدم عيديات للمرضي والطاقم الطبي.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مجمع الفيروز -صور

04:19 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المحافظ يستمع لمشاكل المرضى
  • عرض 7 صورة
    محافظ جنوب سيناء يتفقد مجمع الفيروز
  • عرض 7 صورة
    محافظ جنوب سيناء يتفقد مجمع الفيروز
  • عرض 7 صورة
    محافظ جنوب سيناء يتفقد مجمع الفيروز
  • عرض 7 صورة
    محافظ جنوب سيناء يتفقد مجمع الفيروز
  • عرض 7 صورة
    متابعة المرضى
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، زيارة بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، تفقد خلالها وحدة الغسيل الكلوي والعيادات، وقدم التهاني للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل والصحة الدائمة.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى احتياجات المرضى وتفقد أحوالهم، معربًا عن تقديره لجهود الفريق الطبي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

كما قدم عيديات للمرضي والطاقم الطبي، لرفع معنوياتهم، ونشر روح التفاؤل والفرحة بينهم.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية على تقديم الدعم والرعاية الصحية لكافة المواطنين، مؤكدًا أن زيارة المرضى في أيام الأعياد تعكس قيم التراحم والتضامن بين أفراد المجتمع.

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مجمع الفيروز الطبي خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
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