نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار مكون من 3 طوابق بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

تدخل الأهالي قبل وصول الإطفاء

وسارع عدد من الأهالي إلى محاولة إخماد النيران باستخدام وسائل بدائية، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء العقار، وذلك لحين وصول قوات الحماية المدنية.

السيطرة على الحريق

وفور وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى باقي الطوابق أو العقارات المجاورة.

دعوات لدعم الأسرة المتضررة

وفي أعقاب الحادث، أطلق عدد من أبناء القرية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة الأسرة المتضررة من الحريق، مطالبين بتشكيل لجنة من أهالي القرية لجمع تبرعات لدعمهم.

مطالب بتوفير وحدة إطفاء قريبة

كما طالب الأهالي بضرورة توفير وحدة إطفاء قريبة من القرية لتقليل زمن الاستجابة في مثل هذه الحوادث، بما يسهم في سرعة السيطرة على الحرائق وتقليل حجم الخسائر.