إعلان

انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم وإصابة 3 أشخاص في العاشر من رمضان

كتب : علي عبد المنعم

02:17 م 09/03/2026

حادث العاشر من رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالقرب من مقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالطماطم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفاوتة في أنحاء الجسم، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الذي أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب المركبة على جانب الطريق.

تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة ومعاينة ظروفه.

نقل المصابين وتقديم الإسعافات

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، في حين قامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لمنع حدوث أي تكدسات أو تعطيل للطريق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الواقعة وحفظ حقوق المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث العاشر من رمضان انقلاب سيارة نصف نقل حادث طريق بلبيس العاشر من رمضان حوادث الشرقية اليوم مستشفى العاشر من رمضان الجامعي حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
أخبار مصر

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
أخبار مصر

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة