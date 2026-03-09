شهد طريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالقرب من مقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالطماطم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفاوتة في أنحاء الجسم، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الذي أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب المركبة على جانب الطريق.

تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة ومعاينة ظروفه.

نقل المصابين وتقديم الإسعافات

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، في حين قامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لمنع حدوث أي تكدسات أو تعطيل للطريق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الواقعة وحفظ حقوق المصابين.