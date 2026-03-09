أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فرق الإدارة العامة للطب العلاجي نفذت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك حوالي 250 مرورًا إشرافيًا صباحيًا ومسائيًا على مستشفيات المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وتقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة للمرضى.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المرور شملت متابعة انتظام العمل في أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والعنايات المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، بالإضافة إلى أقسام الأشعة والخدمات المساندة، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل المستشفيات وضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

وأشار "الجزار" إلى أن النشاط اليومي بالمستشفيات خلال الأسبوعين شهد تقديم ما يقرب من 260 ألف خدمة طبية للمواطنين، حيث استقبلت أقسام الطوارئ نحو 40 ألف حالة، بينما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية حوالي 150 ألف حالة، من بينهم 17 ألف حالة بالعيادات المسائية، كما تم تقديم نحو 17 ألف جلسة غسيل كلى، إلى جانب رعاية أكثر من 4 آلاف حالة داخل العنايات المركزة والحضانات والأقسام المتخصصة، بالإضافة إلى تردد نحو 32 ألف حالة على أقسام الأشعة المختلفة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفيات نجحت خلال هذه الفترة في إجراء حوالي 1094 عملية جراحية متنوعة في مختلف التخصصات، شملت الجراحة العامة، النساء والتوليد، العظام، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الوجه والفكين، التجميل والحروق، الأطفال وحديثي الولادة، والأورام، إلى جانب 33 منظار باطنة، و26 منظار كلى ومسالك، و19 منظار صدر، و27 عملية قسطرة.

كما لفت إلى أن الفرق الطبية تمكنت من إجراء نحو 24 عملية متميزة تضمنت تدخلات دقيقة ومعقدة، من بينها جراحات المخ والأعصاب، وإصلاح انسداد شرجي خلقي للأطفال، وترميم العيون وزراعة العدسات للأطفال، واستئصال أورام دقيقة، وتثبيت كسور معقدة، وهو ما يعكس كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي أن هذه النتائج تعكس حجم الجهد المبذول داخل مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل بين مختلف الأقسام الطبية والتمريضية يسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، أن المرور الإشرافي المستمر ومتابعة سير العمل داخل المستشفيات يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويرفع كفاءة الأداء داخل الأقسام المختلفة، مؤكدة أن العمل بروح الفريق وتكامل الجهود هو الأساس لما تحقق من نجاحات متميزة خلال هذه الفترة.

وأكد "الجزار" أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بالدقهلية على تعزيز جودة الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية آمنة ومتخصصة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية لضمان أفضل مستوى من الخدمة داخل جميع مستشفيات المحافظة.