محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي في أول أيام عيد الفطر -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالممشى السياحي بكورنيش النيل، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وخلال الجولة، هنأ المحافظ المواطنين المتواجدين بالممشى السياحي بمناسبة العيد، متمنياً لهم قضاء أوقات سعيدة، مؤكداً حرص المحافظة على توفير بيئة ترفيهية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، كما استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة التعامل مع أية ملاحظات لضمان راحة الزوار.

وتابع المحافظ منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن والنظافة والخدمات الترفيهية، مشدداً على أهمية التواجد الميداني لمسؤولي الكورنيش لضمان تقديم خدمات متكاملة، مشددا على استمرار المتابعة اليومية خلال فترة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات، ووجه بزيادة فرق العمل الميداني لمواكبة الإقبال المتزايد من الزوار.