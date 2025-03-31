محافظ قنا يشهد كرنفالًا فنيًا احتفالًا بعيد الفطر المبارك -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الكرنفال الفني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ومشاركة فرحة العيد مع أطفال دور الرعاية وأسر شهداء العمل، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وحرص محافظ قنا على تهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك، وتبادل الأحاديث الودية معهم، والتقاط الصور التذكارية، معربًا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث المميز، كما استمع إلى طلبات أسر الشهداء، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.

وفي كلمته، شدد المحافظ على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجها الأطفال الأيتام وأسر الشهداء، مشيرًا إلى حرصه على مشاركتهم الاحتفالات بالأعياد المختلفة، إدخالًا للسرور على قلوبهم.

جدير بالذكر أن الكرنفال الفني تضمن عروضًا استعراضية وفقرات فنية، من بينها فقرة التنورة التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية للأطفال التابعة لقصر ثقافة قنا، إلى جانب توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الأطفال، وتنظيم زيارات ترفيهية إلى دريم بارك للألعاب، مما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على الجميع.