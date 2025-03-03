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إحالة إدارة مدرسة في كفر الشيخ للتحقيق في مخالفات إدارية (صور)

07:50 م الإثنين 03 مارس 2025
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    خلال متابعة مدير دسوق التعليمية للتلاميذ
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    مدير دسوق التعليمية خلال زيارته المفاجئة
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    خلال فحص الكتاب المدرسي
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    جانب من الزيارة
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور وائل هراس، مدير عام إدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، إحالة إدارة مدرسة الشهيد طه الحليسي البرنس للتعليم الأساسي للتحقيق، وذلك بسبب رصد عدة مخالفات إدارية خلال زيارة مفاجئة أجراها للمدرسة.

وخلال جولته، لاحظ هراس تدني مستوى النظافة داخل المدرسة، وعدم التزام الإدارة بتنفيذ التعليمات الصادرة في اجتماع مديري ووكلاء المدارس منذ بداية توليه منصبه في فبراير الماضي.

كما رصد عدم تنفيذ الأوامر الإدارية المتعلقة بتكليف مسؤول لدرء المخاطر، وغياب العاملين عن متابعة ساحة المدرسة أثناء الفسحة، مما قد يعرض التلاميذ لمخاطر العنف أو الشغب.

كما كشف التفتيش عن عدم تفعيل خطة الإخلاء، وعدم توفير أدوات الأمن والسلامة في أماكنها المخصصة، إلى جانب عدم تنفيذ المبادرات التربوية والسلوكية والتعليمية التي نصت عليها الأوامر الإدارية الصادرة في 6 و10 فبراير 2025.

وأكد هراس أن القرارات الإدارية تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، فضلًا عن ترسيخ السلوك الإيجابي داخل الحرم المدرسي.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن تلك المخالفات، لضمان الالتزام بالضوابط الإدارية والتربوية.

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وائل هراس إدارة دسوق التعليمية تعليم كفر الشيخ
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