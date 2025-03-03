ألعاب الأطفال تُشعل النيران في محل بالشرقية وتُكبد صاحبه خسائر بـ 100 ألف جنيه -صور

الشرقية -ياسمين عزت:

تسبب لعب الأطفال بالألعاب النارية وسلك "المواعين" المشتعل في نشوب حريق بمحل مفروشات وأقمشة بقرية بحطيط التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقت السحور، مما أدى إلى خسائر تُقدر بنحو 100 ألف جنيه.

وذكر عماد الشايب، صاحب المحل، أنه تفاجأ باشتعال النيران في بضاعته، مؤكدًا أن السبب يعود إلى لعب الأطفال بمحيط المحل، حيث أشعلوا سلك المواعين وتطاير الشرر الذي التهم جزءًا كبيرًا من تجارته.

وأشار الشايب إلى أن الحريق أدى إلى تلف منتجات ومفروشات بقيمة 100 ألف جنيه، وأنه يجري التشاور مع ذوي الأطفال لتعويضه عن الخسائر التي تسببوا فيها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو توثق واقعة الحريق، وأعربوا عن استنكارهم لانتشار الألعاب النارية بين الأطفال والشباب، مطالبين بضرورة توعية الأطفال بمخاطر هذه الألعاب، وتجنب السلوكيات التي قد تتسبب في الحرائق.

وتُظهر هذه الواقعة مدى خطورة الألعاب النارية وسلوكيات بعض الأطفال التي قد تتسبب في كوارث وخسائر مادية كبيرة.