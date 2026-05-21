أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وكلية طب الأزهر بدمياط، بهدف دعم المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة، خاصة مستشفيات خط الشمال.

حضور قيادات طبية وجامعية

جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر بدمياط، والدكتور وائل الملاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، إلى جانب عدد من قيادات مستشفيات الأزهر.

دعم المستشفيات وتقليل التحويلات

وأكد وكيل وزارة الصحة أن البروتوكول يهدف إلى الاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين للعمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية وتقليل حالات التحويل خارج المستشفيات.

تطوير الخدمة داخل المستشفيات الطرفية

وأوضح “الجزار” أن التعاون يأتي ضمن خطة لدعم المستشفيات الطرفية بالتخصصات الدقيقة، وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية، مع تحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة والطوارئ.

برامج تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية

كما يشمل البروتوكول تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة للأطقم الطبية، بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء والتمريض، وتحسين جودة الأداء وفق أحدث المعايير.

تعاون علمي لتعزيز الخدمة الصحية

ومن جانبه، أعرب عميد كلية طب الأزهر بدمياط عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا أن الكلية تمتلك كوادر طبية قادرة على دعم المنظومة الصحية في التخصصات الدقيقة والجراحات المتقدمة.

استمرار التوسع في الشراكات الطبية

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحاته بالتأكيد على استمرار التوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل محافظة الدقهلية.