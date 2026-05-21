إصابة 3 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

06:51 م 21/05/2026 تعديل في 06:51 م

اسعاف

أُصيب 3 عمال زراعيين، اليوم الخميس، في حادث مروري بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل إحدى مزارع التمور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي عقب وقوع الحادث داخل مزرعة تمور بمنطقة سهل بركة.

أسماء المصابين

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: ياسر محمد محمد، 48 عامًا، وأيمن رزق عبد المالك، 38 عامًا، وأحمد رجب سعد، 27 عامًا، وجميعهم عمال زراعة.

نقل المصابين والتحقيقات

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، خاصة مع استخدام سيارات الربع نقل بشكل متكرر في نقل العمال داخل المناطق الزراعية والصحراوية بالفرافرة.

حادث مروري انقلاب سيارة حوادث الطرق حادث سير

