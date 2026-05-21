تحدث والد الفتاتين "يسرا" و"يُمنى" عقب صدور حكم بحبسهما ثلاث سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية تتعلق بمفردات راتبه، موضحًا حقيقة ما أُثير بشأن تضارب الأرقام المتداولة بين 8 و12 و45 ألف جنيه.

مفردات راتب ومبالغ متضاربة

وأشار الأب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن مبلغ 45 ألف جنيه يستند إلى مستندات رسمية صادرة بالفعل إلى إحدى الجهات الحكومية، فيما توجد مستندات أخرى تتضمن مبالغ مختلفة، مؤكدًا أن هذه الأوراق محل نظر أمام القضاء.

تفاصيل النفقة والاستقطاعات

وأكد الأب، أن المبلغ المخصوم من راتبه لصالح نفقة ابنتيه يبلغ حاليًا 9 آلاف جنيه بعد التخفيض، بعدما كان 11 ألف جنيه، موضحًا أن الاستقطاع يتم خصمه مباشرة من الراتب تنفيذًا للأحكام القضائية.

وقف دعاوى الأسرة لحين الفصل الجنائي

وأوضح والد الفتاتين، أن محكمة الأسرة قررت وقف نظر الدعاوى المرتبطة بالقضية لحين الفصل في الشق الجنائي، في ظل وجود حكم أول درجة من محكمة الجنايات ومصادرة بعض المستندات.

9 قضايا مرتبطة بالواقعة

وكشف الأب أن عدد القضايا المحالة إلى محكمة الجنايات يبلغ 9 قضايا، بعضها قابل للاستئناف، بينما صدرت أحكام نهائية في قضايا أخرى.

انتظار حكم الاستئناف

واختتم الأب حديثه بالإشارة إلى أنه تقدم بطلب استئناف، مع انتظار جلسة 7 يونيو، التي يأمل أن تشهد تطورًا في مسار القضية أمام محكمة الاستئناف.

خلفية الحكم القضائي

يُذكر أن الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط قضت بمعاقبة الأم وابنتيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهن بتزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة، مع مصادرة المستندات المضبوطة.