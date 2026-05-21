لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى في حادث دهس وقع أمام جامعة حورس على الطريق الدولي بمدينة دمياط الجديدة، بعدما اصطدمت بهما سيارة ملاكي أثناء تواجدهما بالقرب من الطريق.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

تلقت مديرية أمن دمياط بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمحيط الجامعة ووجود حالة وفاة ومصابة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وفاة وإصابة حالتين

وتبين من الفحص وفاة السيدة دينا إسلام أبو المعاطي في موقع الحادث متأثرة بإصابتها، فيما أُصيبت السيدة أسماء أيمن بإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إجراءات قانونية وتحقيقات

وتم إيداع جثمان المتوفاة في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، مع التحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.