التأمينات تبدأ صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى.. فما السبب؟

كتب : دينا خالد

07:35 م 21/05/2026

صرف رواتب العاملين

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي انتظام عمل منظومة التحول الرقمي بما في ذلك ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن المتبقي من طلبات صرف المعاش من قبل إطلاق المنظومة في 24/2/2026 و حتي اليوم 21/5/2026 بلغ عدد 76 الف حالة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار التيسير على تلك الحالات، وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبلغ 10 آ اعتبارا من يوم الاحد الموافق 24/5/2026 لحين الإنتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها ما يقارب من 42 الف حالة، بنسبة تقارب 55.3% من إجمالي هذه الحالات، فيما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة تقارب 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها وإنهاء صرف مستحقاتها النهائية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية تُرسل إلى الهواتف المحمولة المسجلة لديها، تتضمن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المستحقات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الصرف.

وشددت الهيئة على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية بصورة نهائية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية