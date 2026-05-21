ضبط سلع فاسدة ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

06:27 م 21/05/2026
    ضبط زيوت مغشوشة بالفيوم 2
    ضبط مستحضرات فاسدة بالفيوم
    مستحضرات طبية غير صالحة بالفيوم
    ضبط زيوت فاسدة بالفيوم
    ضبط زيوت مغشوشة بالفيوم

نجحت حملات تموينية مكثفة بمحافظة الفيوم في ضبط كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات، وأخرى منتهية الصلاحية، وذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري.

ضبط مشروبات مجهولة المصدر

وكشف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن ضبط 1800 عبوة مشروب سكري بطعم الفواكه مجهولة المصدر، تبيّن عدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية على العبوات الداخلية، ما يجعلها غير مطابقة للاشتراطات القياسية.

مستحضرات تجميل وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات شملت أيضًا ضبط أكثر من 150 عبوة مستحضرات تجميل وعناية شخصية مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محضر بشأن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، والتحفظ على 77 عبوة منها.

واقعة خطيرة لتدوير زيت الطعام
كما تم ضبط أحد محلات الوجبات السريعة بعد ثبوت قيامه بتدوير زيت الطعام المستخدم وإعادة تعبئته بشكل غير آمن، حيث جرى ضبط 121 كيلوجرامًا من الزيت داخل جراكن غير مخصصة، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

الإجراءات القانونية

وتم تحرير محاضر بالمضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الوقائع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

