"الإسكان" تبحث مع شركة ألمانية تطوير مشروعات المدن الذكية والبنية التحتية

كتب : محمد عبدالناصر

07:33 م 21/05/2026

المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولاف هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة "Dorsc Global" الألمانية المتخصصة في مجالات التخطيط والاستشارات الهندسية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والمدن الذكية، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الإسكان بالوفد الألماني، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالات تخطيط المدن الذكية، وتطوير البنية التحتية، وإدارة المشروعات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في مختلف مشروعات الوزارة.

من جانبه، أعرب أولاف هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة “Dorsc Global”، عن تقديره لحجم التنمية والمشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع نشاطها في السوق المصرية، والتعاون مع وزارة الإسكان في عدد من المشروعات المستقبلية، في ظل ما تمتلكه من خبرات عالمية في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات والبنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

البنية التحتية المدن الذكية وزارة الإسكان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية