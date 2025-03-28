أول تحرك من محافظة القليوبية بعد اصطدام مقطورة بمنزل في كفر شكر (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار حادث اصطدام مقطورة بشرفة منزل في كفر شكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة قاطني المنزل.

كما وجّه بسرعة الدفع بلودر لسحب المقطورة، مع التنسيق مع المهندس وائل رزق، رئيس المنطقة الجغرافية للبترول، لإرسال مقطورة بسعة 50 طنًّا لسحب المقطورة المتضررة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بجدية ومسؤولية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ج حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة صفاء فضيل، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل في قرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في كفر شكر إلى موقع الحادث، وتبيّن دخول المقطورة في شرفة أحد المنازل دون وقوع خسائر بشرية.