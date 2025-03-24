محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في قطاعات التعليم والصرف الصحي -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعض المشروعات الخدمية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم بقرى مركز بني سويف، في إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ضمت قائمة المشروعات التى افتتحها المحافظ التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية بلفيا بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيها، ليخدم 50 ألف نسمة بقرى بلفيا، وبني حمد، ضمن المشروع القومي للصرف الصحي لقرى بني سويف.

واستمع المحافظ لعرض موجز قدمه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة تضمن الإشارة إلى مراحل ومكونات المشروع الذي يضم محطة رفع قدرة 150 لتر/ثانية، وشبكات انحدار بطول بإجمالي طول 24 كم طولي بأقطار تبدأ من 160 مم حتى 700 مم، و خط طرد HDPE قطر خارجي 500 مم بطول 4.7كم متر طولي من محطة رفع بلفيا إلى محطة رفع بني عفان القائمة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تسليك الشبكة ومحاضر الإستلام والبدء في تركيب الوصلات المنزلية للربط على المشروع.

كما افتتح المحافظ مشروع مدرسة المرحوم محمود علي بطران الابتدائية المشتركة بقرية تزمنت الشرقية "إنشاء جديد"، والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية للموقع 1884 متراً بتكلفة 9 ملايين جنيها تقريبا، وتضم 24 فصلا دراسيا منها 6 رياض أطفال، و 18 ابتدائي، بجانب الملحقات التي تشمل مصادر، و كمبيوتر، و مكتبة، وغيرها.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول، فضلا عن تكريم بعض حفظ القرآن الكريم من تلاميذ المدرسة وأبناء القرية، مقدما لهم التهنئة بحفظ كتاب الله وقرب حلول عيد الفطر المبارك، ووجه باستمرار المتابعة لنسب حضور وغياب الطلاب، وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس، والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس، ومنع الإشغالات بمحيطها، وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.