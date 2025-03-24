مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق جمصة ووفاة شخص وإصابة 11 آخرين.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس لمكان الحادث وتبين وفاة أيمن شفيق عبد المجيد ٤٦ سنة، وإصابة: عبد الرازق عبد الهادي مصيلحى، ٥٩ باشتباه كسر بالضلوع و أحمد ممدوح توفيق، ٣٣ سنة باشتباه خلع بالكتف الأيسر و محمد صبحي شعبان، ٣٣ سنة باشتباه كسر باليد اليسرى و محمد احمد قاسم ،٤٦ سنة بكدمات وسحجات و عمرو محمد إبراهيم، ٤٠ سنة بكدمات وسحجات و مني احمد محمد قطري، ٢٦ سنة بجروح بالوجه، وأشرف حافظ رمضان 50 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج و كريم إبراهيم سعفان، 38 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري و احمد محمد احمد،27 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وهيثم محمد البسيوني ،52 سنة بجرح قطعي بالرأس 4 سم و اشتباه ما بعد الارتجاج، و محمود عبدالعزيز حسن ، 38 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.