محافظ القليوبية يتابع استعدادات حدائق القناطر الخيرية لعيد الفطر -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استعدادات حدائق القناطر الخيرية لعيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا التابعة لوزارة الري.

ووجه محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، برفع حالة التأهب استعدادا لاستقبال الزوار فى فترة الأعياد من خلال توفير كافة الخدمات من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بإجازة العيد.

كما وجه بتكثيف أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق للحدائق وملحقاتها وكذلك أعمال نظافة المشايات والمسطحات الخضراء ودورات المياه بالإضافة إلى مراجعة أعمال دهانات البلدورات والبرجولات الخشبية و البوابات والمنشآت مع تكثيف أعمال نظافة واجهات الحدائق النيلية من خلال إزالة ورد النيل والحشائش والمخلفات العامة.

في سياق متصل قامت الإدارة بالانتهاء من أعمال تطوير حديقة "أهالينا" بمساحة 6 أفدنة - أحدث الحدائق المنضمة لقاطرة التطوير، ومن المقرر افتتاحها للجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك لتساعد في تخفيف كثافة أعداد الزوار على الحدائق الأخرى.

يذكر أن حدائق الري بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة بمساحة (70) فدان والتي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت وزارة الموارد المائية والري من تطوير العديد من الحدائق بمساحات مختلفة مثل حديقة لؤلؤة الشرق (14) فدان، والمركز الثقافي (9) أفدنة، والنيل (8) أفدنة، والبحيرة (3) أفدنة، والياسمين (8) أفدنة، والتوفيقي (3) أفدنة، والزهور (4) أفدنة، والجزيرة (6) أفدنة، والنخيل (7) أفدنة، وحديقة أ (6) أفدنة.