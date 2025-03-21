بالصور- فحص 786 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية علي زيدان لمركز ناصر، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 786 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، و الأسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 137 تحليل دم و طفيليات، و 6 حالات أشعة، فضلا عن استصدار قرارا للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.