طارق عبد العظيم نقيباً لمحامي بني سويف.. وهذه نتائج مقاعد المجلس

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين بني سويف الفرعية، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النقابة، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الفرز بجميع اللجان الانتخابية داخل نطاق المحافظة.

وأسفرت النتائج عن فوز طارق عبد العظيم بمنصب نقيب محامين بني سويف الفرعية، بعد حصوله على أعلى الأصوات بين المرشحين على مقعد النقيب.

كما أسفرت نتائج مقاعد العضوية عن فوز جمال ربيع عن مقعد بندر بني سويف، أحمد شعبان الجميل عن مقعد المركز، إبراهيم شراقي عن مقعد إهناسيا، محمد جاد الله عن مقعد الواسطى، محمد فاروق عن مقعد ببا، حمد العيسوي عن مقعد ناصر، أيمن عبدالرازق عن مقعد الفشن، أحمد محمد مكين عن مقعد سمسطا، محمد المليجي عن مقعد الشباب.

وجرت الانتخابات في أجواء اتسمت بالالتزام والتنظيم، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، بما يعكس حرصهم على اختيار ممثليهم لإدارة شؤون النقابة خلال الدورة الجديدة.