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حريق هائل في مخزن بلاستيك بكفر الشيخ (صور)

11:42 م الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
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    مشهد من الحريق_1
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    جانب من الحريق
  • عرض 4 صورة
    جانب من الحريق في مصنع البلاستيك
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مخزن للبلاستيك بقرية الكرادوة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، دون تحديد الأسباب حتى الآن.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بلاغًا من الوحدة المحلية بقرية شابة يفيد باندلاع النيران في المخزن، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية التي دفعت بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

كما انتقل إلى الموقع العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيس المباحث، لمتابعة تطورات الحادث.

ووجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل مع الحريق، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمصابين إن وجدوا، فيما كلف العميد تامر الرويني، مدير شبكة "سيطرة" بالمحافظة، بمتابعة جهود الإطفاء مع الجهات الأمنية.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

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