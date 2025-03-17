9 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أُصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص)، مساء اليوم الإثنين، على الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

وأفاد مصدر مسؤول بأن السيارة، التي تحمل لوحات "م ر ط – 6384"، تعرضت للانقلاب، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الركاب. وجرى نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.