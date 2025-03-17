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إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق -صور

02:05 م الإثنين 17 مارس 2025
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بني سويف-حمدي سليمان:

أحالت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إدارة مدرستين بإدارة ببا التعليمية إحداهما ثانوي والأخرى إعدادي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، للتراخي و التقصير في العمل، وتدني نسب الحضور خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بعدد من المدارس لمتابعة الالتزام بالقرارات، والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العمل

وخلال الجولة شددت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما وجهت بضرورة استمرار أعمال النظافة، وتطهير دورات المياه، و حجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأكدت أنها لن تسمح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط داخل المدارس وتقديم أفضل خدمة تعليمية.

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إحالة إدارة مدرستين للتحقيق بني سويف أمل الهواري
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