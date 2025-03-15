محافظ الأقصر يتفقد مشروع ازدواج خط طرد الحبيل: خطوة نحو حل أزمة المياه

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية بمركز ومدينة البياضية، لتفقد مسار تنفيذ مشروع ازدواج خط طرد بقطر 700 مم، وإنشاء خط ثان بقطر 1200 مم، وربطه بمحطة الصرف الصحي رقم 3 ومحطة المعالجة بالحبيل، لضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الصرف الصحي، خاصة لخدمة قرى المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بمركز البياضية.

وتضمنت الجولة معاينة عدة مسارات من محطة رفع 8 حتى محطة المعالجة بالحبيل، حيث تم الاتفاق على المسار الأنسب، مع التوجيه بعقد محضر انضمامي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، بحضور الجهات المعنية، والإسراع في أعمال الرفع المساحي والدراسات اللازمة من خلال المكتب الهندسي الاستشاري.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بواسطة شركة "أبناء حسن علام للمقاولات" وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مع توفير الدعم الكامل وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري، مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عبدالخالق حسين، رئيس مركز ومدينة البياضية، والمهندس عبدالمسيح نبيل، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل المكتب الهندسي الاستشاري، والمهندس أحمد القاضي، مدير المشروع بشركة "أبناء حسن علام للمقاولات".