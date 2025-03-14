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سقوط شجرة ضخمة بالشرقية يثير ذعر الأهالي.. ومطالبات بفحص الأشجار المتهالكة

07:08 م الجمعة 14 مارس 2025
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الشرقية -ياسمين عزت:

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، سقوط شجرة ضخمة بجوار كوبري المعلمات بالقرب من كفر الحصر، دون وقوع إصابات بشرية.

وأثار الحادث ذعر الأهالي، الذين طالبوا الجهات المختصة بإجراء فحوصات دورية للأشجار المتهالكة لتجنب وقوع كوارث.

وأوضح شهود عيان أن الشجرة، التي يتجاوز عمرها عقودًا، سقطت نتيجة لتآكل جذعها، مما أدى إلى فقدانها القدرة على تحمل وزنها.

وأشاروا إلى أن سقوط الشجرة تسبب في حدوث شرر كهربائي نتيجة لملامستها أسلاك التيار العالي في المنطقة.

ولفت الأهالي إلى أن الشجرة كادت أن تسقط على مركبة "توك توك" كانت تمر في نفس اللحظة، لولا العناية الإلهية التي أنقذت السائق والركاب، كما تسبب سقوط الشجرة في إلحاق أضرار بكشك مجاور.

وناشد الأهالي المسؤولين في محافظة الشرقية بضرورة فحص الأشجار بشكل دوري وإزالة الأشجار غير الصالحة لتجنب سقوطها على المارة أو أسلاك الكهرباء، مما قد يتسبب في وقوع كوارث.

يأتي هذا الحادث بعد واقعة مماثلة شهدتها مدينة الزقازيق العام الماضي، حيث لقيت طالبة بكلية الطب البيطري مصرعها جراء سقوط نخلة عليها بالقرب من ميدان الزراعة.

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