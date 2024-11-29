مصرع طالبة طب بيطري سقطت عليها نخلة في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

لفظت طالبة عشرينية بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، جراء سقوط نخلة عليها أثناء تواجدها بميدان الزراعة بمدينة الزقازيق، بعد مكوثها في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم لكن وافتها المنية مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا يشير إلى إصابة طالبة تدعى "نانسي أحمد" بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، بإصابات بالغة في الدماغ ونزيف وكسور بأنحاء متفرقة بجسدها جراء سقوط نخلة عليها.

وانتقلت قوة أمنية، إلى موقع الحادث وتبين سقوط نخلة أثناء قطعها فسقطت على الطالبة وأدت إلى إصابتها سابقة الذكر، فيما تحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة.

دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بمرفق إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتقديم الرعاية الصحية لها وكانت تعاني من كسور ونزيف وارتجاج بالمخ.

وبعد مكوث الطالبة في غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها وإصاباتها البالغة، فيما تسلم ذووها الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.