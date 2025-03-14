إعلان

بعد تغطية مصراوي للواقعة.. قرار من محافظ الدقهلية بشأن واقعة هدم شخص منزلًا على شقيقه (صور)

02:44 ص الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المنزل المتضرر (4)
  • عرض 6 صورة
    المنزل المتضرر (3)
  • عرض 6 صورة
    المنزل المتضرر (2)
  • عرض 6 صورة
    المنزل المتضرر (7)
  • عرض 6 صورة
    المنزل المتضرر (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية ـ رامي محمود:

كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، لجنة هندسية بفحص منزل في قرية الأورمان بمركز طلخا، بعد ضلوع شخص في هدمه باستخدام لودر أثناء وجود شقيقه وأسرته داخله، نتيجة خلافات عائلية.

وأكد المحافظ التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على سلامة السكان والمنازل المجاورة.

كما وجه بتوفير دعم نفسي ومادي للأسرة المتضررة عبر وزارة التضامن الاجتماعي.

وأظهرت المعاينة الأولية أن المنزل قديم ومقام دون ترخيص، مع وجود شروخ وانهيار جزئي، وسيُرفع التقرير للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن سلامته.

كما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الدقهلية هدم شخص منزلًا على شقيقه هدم منزل في الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور