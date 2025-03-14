بعد تغطية مصراوي للواقعة.. قرار من محافظ الدقهلية بشأن واقعة هدم شخص منزلًا على شقيقه (صور)

الدقهلية ـ رامي محمود:

كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، لجنة هندسية بفحص منزل في قرية الأورمان بمركز طلخا، بعد ضلوع شخص في هدمه باستخدام لودر أثناء وجود شقيقه وأسرته داخله، نتيجة خلافات عائلية.

وأكد المحافظ التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على سلامة السكان والمنازل المجاورة.

كما وجه بتوفير دعم نفسي ومادي للأسرة المتضررة عبر وزارة التضامن الاجتماعي.

وأظهرت المعاينة الأولية أن المنزل قديم ومقام دون ترخيص، مع وجود شروخ وانهيار جزئي، وسيُرفع التقرير للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن سلامته.

كما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.