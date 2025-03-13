جامعة المنوفية توقف رئيس قسم وثلاثة آخرين بعد وفاة طالبة طب

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت جامعة المنوفية إيقاف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة حول صعوبة امتحان المادة وما صاحبه من ملابسات.

وأوضحت الكلية، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن القرار جاء بناءً على مذكرة قدمها الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب، والتي تضمنت تفاصيل الشكاوى المقدمة من الطلاب، حيث أصدر الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، قراره بإيقاف المذكورين وفقًا للوائح المنظمة لسير العمل وقانون تنظيم الجامعات.

وأكد مجلس الكلية أنه لن يتم التسامح مع أي تجاوز يخل بالمبادئ الأكاديمية، مع الالتزام بالشفافية وإطلاع المجتمع الجامعي على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، مشددًا على أن مصلحة الطلاب تظل في صدارة أولويات الكلية والجامعة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت موجة من الغضب بعد وفاة الطالبة "إيمان دياب" بالفرقة الخامسة، وسط مزاعم عن تعرض الطلاب لسخرية أثناء الامتحان، ما أثار جدلًا واسعًا حول الظروف التي صاحبت الواقعة.

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