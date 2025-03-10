"امتحان تعجيزي".. القصة الكاملة لوفاة "إيمان دياب" طالبة طب المنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهى:

شهدت كلية الطب بجامعة المنوفية، حالة من الحزن والأسى بعد وفاة "إيمان دياب"، الطالبة بالفرقة الخامسة، نتيجة لضغط نفسي شديد تعرضت له خلال امتحان مادة "الأنف والأذن"، حيث اتهم زملاؤها أحد الأساتذة بممارسة ضغوط كبيرة عليهم، ما دفعهم لتقديم شكوى ضده لا تزال محل تحقيق الجامعة.

دخلت "إيمان دياب"، امتحان إحدى المواد لكنها فوجئت بصعوبته واعتبره جميع الطلاب "امتحانا تعجيزيا"، ما تسبب في دخولها في حالة اكتئاب شديدة وتدهورت حالتها وأصيبت بنزيف في المخ نقلت على إثره إلى مستشفى بركة السبع العام ومنها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وقبل أيام أعلن الأطباء وفاتها.

تلاحقت التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقالت صديقة لها في منشور إن دكتور مادة الأنف والأذن، دخل على الطلاب أثناء الامتحان وقال لهم: "عشان تبقوا تسمعوا تسجيلات الدكتور إياه"، أتبعه بضحكات ممتزجة بإعجاب وضحكات أخرى لمرافقين معه، ثم انصرف تاركًا طلابه أمام ورقة أسئلة لا يعلمون أين أتى بها، وذهنها يستعيد ما اعتبرته "استهزاء من الدكتور لهم".

وقال زملاء الطالبة إنهم اضطروا للجوء إلى مصادر خارجية لفهم المادة، وأثار ذلك استياء الأستاذ، الذي وضع امتحانًا صعبًا وتعمد السخرية منهم أثناء الامتحان.

وتقول صديقة الطالبة إيمان: "طول عمرها لو قابلت امتحان صعب كانت تروح البيت تبكي، لكن المرة دى كانت الصدمة أكبر ولم تبك حتى أصيبت بثقل في اللسان والجسد، ورفضت ضغط الأسرة كي تتناول أي عقار يزيد سيولة الدم، لأنها أخبرتهم مرارًا أنه لابد من عمل الأشعة اللازمة قبل تناول أي عقار، وبعد نقلها لمستشفى وتحويلها لأخرى ماتت".

شقيق المتوفاة "دياب" كتب متأثرًا بوفاتها وأنه حملها مولودة، وتابع تفوقها ثم حملها جثة وزفّها لقبرها. ولاحقًا فاجئ الجميع بمذكرات شقيقته تتحدث فيها عن تعرضها للقهر النفسي من دكاترة الكلية وغطرستهم في التحكم بمصيرهم، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي المذكرات على نطاق واسع لما يحمله من توثيق جديد لأسباب حالتها ثم وفاتها.

في ذات السياق، نشرت كلية الطب بجامعة المنوفية بيانًا بشأن الطالبة قالت فيه: بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس الكلية الطالبة إيمان دياب بالفرقة الخامسة التي وافتها المنية، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وذويها في هذا المصاب الأليم. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وبشأن الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة عن طريق اتحاد الطلاب بخصوص امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة وما ورد في الرد الرسمي من القسم المختص، يؤكد مجلس الكلية أن الموضوع قيد التحقيق الرسمي منذ فترة، وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل الكلية والجامعة بما يضمن تحقيق شفافية وعدالة ونزاهة التحقيق من أجل الوصول إلى الحقائق واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجه.

كما يؤكد مجلس الكلية على الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية والتي تشكل جوهر رسالته العلمية والتربوية. ولن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس هذه المبادئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل جاد وفعّال.

وإذ تشدد الكلية على حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب، فإنها تؤكد التعامل مع جميع القضايا والشكاوى المطروحة بكل جدية ومسؤولية.