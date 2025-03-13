مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية - السويس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، بالقرب من قرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة أربعة أشخاص نتيجة انقلاب السيارة.

وقامت فرق الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الضحايا.